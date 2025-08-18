8月18日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・熊本市南区銭塘町（スピード違反）県道・・・熊本市東区戸島西（携帯電話・シートベルト）県道・・・球磨郡山江村山田（スピード違反） ＜午後＞国道325・・・山鹿市鹿本町来民（交差点違反）県道・・・菊池市七城町砂田（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等