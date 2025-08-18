お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と結婚したことを10日に発表した女優、二階堂ふみ（30）が17日、大阪市内でファンイベントを開催し、結婚後初めてファンの前に姿を見せた。約150人を前に「結婚しました」と報告すると大きな拍手。「おめでとう」と祝福の声を一身に浴び、何度も頭を下げて感謝の気持ちを示した。来場した40代女性によると、左手薬指には指輪が光っていたという。「スナックおふみ」と題