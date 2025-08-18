演歌歌手小林幸子（71）が「渋谷区観光協会観光大使」および「渋谷音楽祭2025アンバサダー」に就任した。先日都内で行われた記者発表会では、新進気鋭の7人組女性アイドルグループ「SWEET STEADY」と初共演。小林の座右の銘だという「若いものには巻かれろ」精神を発揮し、異色のコラボで会場を盛りあげた。小林とSWEET STEADYは、10月18日にLINE CUBE SHIBUYAで開催される「20th渋谷音楽祭2025〜渋谷『超』文化祭Culture me