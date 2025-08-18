タレントのたかまつなな（32）が事実婚をすることを17日、自身のインスタグラムで発表した。同日出演したABEMAの番組で、お相手はマッチングアプリで出会った元官僚の一般男性と説明。「大好きなパートナーからプロポーズされ、結婚することになりました。お互いの名字を変えたくなく、真剣に話し合い、事実婚にすることにしました」と報告した。