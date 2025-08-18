全国の高校生がダンス日本一を目指すフラガールズ甲子園が17日、福島県いわき市で開かれ、福島県立あさか開成高が最優秀賞に輝いた。11都県20チームの約170人が色とりどりの衣装を身にまとい、ダンスを披露。観客約1400人を魅了した。フラを踊る「課題曲の部」と、フラかタヒチアンなどを選ぶ「自由曲の部」があり、プロの舞踊家らがチームワークや笑顔、演舞力などを審査して合計得点を競った。あさか開成高は2年ぶり3回