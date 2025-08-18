お笑いコンビ「TKO」の木下隆行（53）が9月からタイに移住することを17日、コンビのYouTubeチャンネルで明らかにした。相方の木本武宏（54）と共に出演し「私、TKO木下は海外移住します。ガチです」と発表。木本には事前に相談したといい「二つ返事で“頑張っておいで”という言葉を頂きました」と明かした。芸能活動は続け、コンビも継続する。