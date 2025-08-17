ハロー！プロジェクトの西日本出身メンバー13人が、1970年の大阪万博で発表されたフォークソングの名曲『戦争を知らない子供たち』をカバーし、初披露から55年となる今年8月23日にデジタル配信する。同日にはミュージックビデオも公開される。 今回の企画は、現在開催中の大阪・関西万博に合わせ、55年前に同じく大阪の万博会場で生まれた楽曲を、令和の時代に歌い継ぐもの。楽曲は9月1日からMBSテレビ「西乃風ログインして続きを