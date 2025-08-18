宮城県美里町の拠点駅、JR小牛田駅の構内（記者撮影）【まずは写真を見る】そもそも、この駅名なんて読む？東北本線・石巻線・陸羽東線の3路線が乗り入れる「小牛田駅」。特急「イブニングウェイ」に使用されるレトロラッピングの気動車とは？鉄道を使ってどうやって町を活性化させるか、若い人たちの知恵を貸してほしい――。「鉄道の町」を自認する宮城県美里町（みさとまち）の呼びかけに応え、全国の中・高校生が美里町に集結