ボートレース芦屋の「オール九州選抜戦」は3日目を迎える。注目は12Rだ。篠崎がインで主導権を握る。初日から4戦2勝と順調に得点を加算中。出足、伸びと弱点のない好バランスの仕上がりを誇る。また、今年のイン1着率78％の好実績。ここも先マイ一気に押し切る。相手は驚異のスタート力を持つ松村のカド戦。前川はそつなく差して連浮上へ。山口広は先捲りなら。仕上がりに不安を抱える松崎は軽視したい。＜1＞篠崎仁志何