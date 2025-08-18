第107回全国高校野球選手権第107回全国高校野球選手権は17日、甲子園球場で第12日が行われた。第3試合で西日本短大付（福岡）のアルプスからはクラシックの名曲が響き、ファンを驚かせた。クラシックの名曲に乗せたド迫力の応援だった。東洋大姫路（兵庫）と3回戦で対戦した西日本短大付のアルプスから響いたのは、ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」だった。現地観戦や中継を通じて耳にしたファンからは、様々な声