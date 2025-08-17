プールの授業がある日、娘が水泳カードだけを持って慌ただしく登校。子どもの水着の用意を忘れてしまった事に気づいたときは青ざめてしまったのですが、娘の部屋に向かうと……。これは友人が娘の成長を実感したときのお話です。 プールの準備はお母さんの仕事 小学校3年生になる娘の学校で、プールの授業が始まりました。プールは持ち物が多く、前日のうちに忘れ物が無いようにプールバッ