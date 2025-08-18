◇ナ・リーグドジャース―パドレス（2025年8月17日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は17日(日本時間18日)、ナ・リーグ西地区首位攻防戦となるパドレス戦を前に会見に応じ、パドレス先発のダルビッシュ有投手についてコメントした。ロバーツ監督は「お互いに相手のことはよく分かっている。多彩な変化球を駆使しながら速球も混ぜてくるし、こちらもそれを承知で臨む」と述べ、「今日は激しく競り合う戦い