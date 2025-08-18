アメリカのウィットコフ特使は、NATO=北大西洋条約機構と似た形の「安全の保証」をウクライナに与えることについて、米ロ首脳会談でプーチン大統領が認めたと明らかにしました。ウィットコフ特使は17日のCNNテレビの番組で、ある加盟国への攻撃を全加盟国に対する攻撃と見なすというNATOの集団安全保障のルールと類似する防衛体制をアメリカやヨーロッパ各国がウクライナに与えることをプーチン大統領が認めたと明らかにしました。