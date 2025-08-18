ドジャース・山本由伸投手は17日(日本時間18日)、27歳の誕生日を迎えた。18日(同19日)のロッキーズ戦の先発に備え、パドレス戦の前に外野の芝生で相手を座らせてしっかり腕を振ってボールを投げ、調整した。マッギニス投手コーチが背後から見守り、フォームなどをチェック。その後数本のダッシュをした後、右翼でキャッチボールをしていたパドレス・松井裕樹投手(29)に走り寄り、握手を交わした。練習終了後、報道陣から誕生