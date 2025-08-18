東海道新幹線の車両の床下から煙が出たトラブルで、煙は車両を走行させるモーターの出力を制御する装置から出ていたことがわかりました。東海道新幹線の「こだま764号」は、15日午後10時すぎ、岐阜羽島駅に停車した際、9号車の床下から白煙が上がっているのが確認されました。JR東海によりますと、煙は車両を走行させるモーターの出力を制御する「主変換装置」と呼ばれる装置から出ていたことがわかりました。煙が出た車両は、最新