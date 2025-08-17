筆者の友人と同居の義母は明るく社交的で、日中は娘や友だちと元気に過ごしています。一方、夜間は静かにテレビやスマホを見て過ごすことが多いようで、それがきっかけでテレビやネット広告に影響されてしまい…… 困った悪癖 義母は注意を受けた後は気をつけるものの、また忘れて注文してしまうこともしばしば。そのたびに友人が対応に追われ、月に何度も“買い物相談”が舞い込んできます。「買う前に一言くれたら……