楽天の中継ぎ右腕・渡辺翔太投手（24）が近日中に右肘のクリーニング手術を受け、今季中の復帰が絶望的であることが17日、分かった。渡辺翔は九産大から22年ドラフト3位で入団。1年目から中継ぎの一角として51試合に登板し、8勝3敗1セーブ、25ホールドをマークするなど、昨季までの2年間で計100試合に登板。「50試合登板、防御率1点台」を目標に掲げた今季も26試合に登板していたが、今月1日に出場選手登録を抹消されていた。