「ビームス プラス（BEAMS PLUS）」が、ラゲッジブランド「ブリーフィング（BRIEFING）」に別注した新作デイパック「TA PACK」を発売する。ビームス プラス 丸の内、ビームス ライフ 横浜、ビームス公式オンラインショップで8月23日から31日まで開催するブリーフィングのモアバリエーションイベントで取り扱う。会期後はオンラインショップでの展開を継続し、他の実店舗での取り扱いは現時点では未定。。 【画像をもっと見る】