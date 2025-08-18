◆米大リーグナショナルズ―フィリーズ（１７日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ナショナルズの小笠原慎之介投手が１７日（日本時間１８日）、本拠のフィリーズ戦、６―８の５回１死一塁の場面から５番手で登板し２回２／３を１安打１失点。防御率５・８２となった。小笠原は現地１４日にメジャー初勝利を飾った時と同じように、本塁打王を狙うシュワバーといきなり対戦。スライダーをミートされたものの一塁正面で