気象台は、午前3時12分に、洪水警報を村上市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・村上市に発表 18日03:12時点下越では、18日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報・土砂災害・浸水18日朝にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報【発表】18日朝にかけて警戒