モデルでタレントの加藤ローサ（40歳）が、8月17日に放送されたトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。サッカー元日本代表の松井大輔氏（44歳）と、離婚していたことを公表した。この日の冒頭、「先に言った方がいいかな」と切り出した加藤は「実は、今は籍を抜いていて。新しい私たちのカタチで、今一緒に生活は続けつつ、ちょっと夫婦というカタチを変えて。離婚してて。初めて言っちゃった」と松井氏との離婚