ＪＲＡ海外馬券発売対象レースとして行われた第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日・ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル）の売り上げは、１３億３１５６万１７００円だった。前回、同レースが海外馬券発売対象レースとして行われたのはバスラットレオン（７着）が出走した２０２２年で、売り上げは１０億９９６１万７２００円。３年前と比べて２１・１％増となった。