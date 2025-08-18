17日夜、名古屋市南区の国道交差点で、オートバイとライトバンが衝突する事故があり、オートバイを運転していた10代後半くらいの男性が死亡しました。 警察によりますと、17日午後9時半ごろ、南区浜田町の国道23号の交差点で、オートバイと対向車線を右折してきたライトバンが衝突しました。 この事故で、オートバイを運転していた10代後半くらいの男性が胸を強く打ち、病院に運ばれましたが