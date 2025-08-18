【プレミアリーグ第1節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 0-1(前半0-1)アーセナル<得点者>[ア]リッカルド・カラフィオーリ(13分)<警告>[マ]パトリック・ドルグ(85分)[ア]リッカルド・カラフィオーリ(42分)、ダビド・ラヤ(85分)、ユリエン・ティンバー(90分+1)、マイルズ・ルイス・スケリー(90分+3)└アーセナルが敵地でマンU下して白星発進!! セットプレーから先制点、20本以上のシュート許すも守護神ラヤが