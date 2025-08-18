18日に行われるアメリカ・トランプ大統領との会談を前に、ウクライナのゼレンスキー大統領がEU=ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長と会談しました。ゼレンスキー大統領は17日、ベルギーのブリュッセルを訪れてフォンデアライエン委員長と会談し、「領土問題は非常に重要であり、ウクライナとロシア、アメリカの3か国で議論すべきだ」と改めて主張しました。ウクライナゼレンスキー大統領「今のところ、ロシアは3か国によ