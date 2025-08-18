『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話1-001【漫画】この2人…どうなる？本編を読む婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くないし、大手IT企業勤めだし、いいかも!?と思っていたら、一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」をしてきた。衝撃の“ワリカン男”と、おごられて当たり前な“昭和女”は一見分かり合えないと思いきや、互いに理解し惹かれ始めてい