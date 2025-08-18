◆米大リーグドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。４戦ぶりの４４号に期待がかかる。今季最長１３連戦はパドレスとのカードで始まり、前日は同率首位で並んでいたが快勝。地区優勝の行方を左右する首位攻防戦で連勝を飾り、５日ぶりにナ・リーグ単