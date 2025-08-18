◇イングランド・プレミアリーグ開幕節マンチェスターU1ー0アーセナル（2025年8月17日マンチェスター）アーセナルは17日、敵地でのマンチェスター・ユナイテッド戦に1ー0で勝利。イングランド・プレミアリーグ開幕節注目の好カードを制し、白星発進を飾った。アーセナルは3シーズン連続2位に終わり、今季こそ王座戴冠に燃える新シーズン開幕戦でいきなりマンチェスターUと激突。アルテタ監督は注目の新戦力FWギョケレス