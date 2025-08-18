フィリピンの首都マニラで銃撃され死亡した日本人2人は41歳と53歳の男性で、現場近くのホテルに宿泊していたことが分かりました。この事件はフィリピンのマニラで15日、日本人2人がタクシーから降りた直後に銃で撃たれ、死亡したものです。地元警察によりますと、死亡したのは▼静岡県出身のナカヤマ・アキノブさん41歳と▼福岡県出身のサトリ・ヒデアキさん53歳で、現場近くのホテルに宿泊していたということです。防犯カメラには