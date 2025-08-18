現地８月17日に開催されたプレミアリーグ第１節で、昨季15位のマンチェスター・ユナイテッドと同２位のアーセナルが、前者の本拠地オールド・トラフォードで激突。いきなり名門同士のビッグマッチが実現した。開始13分、アーセナルがCKから幸先良く先制に成功。ライスが上げたゴールに向かう鋭いクロスを、GKバユンドゥルが前に弾き切れずファーに流れると、カラフィオーリがヘッドで押し込んだ。ビハインドを負ったユナイテ