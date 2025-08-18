「ドジャース６−０パドレス」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースがパドレスとの首位攻防戦に連勝し、ナ・リーグ西地区単独首位の座を奪回した。攻撃の口火を切ったの大谷だった。初回、１球も振らずに四球で出塁。後続２人も四球で歩いて三進し、Ｔ・ヘルナンデスの犠飛で先制のホームを踏んだ。パ軍先発・シースの制球難に乗じて二回も四球を選び、適時失策で２得点目を記録。チームはこの二回に５点を奪った。さらに大