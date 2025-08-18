アメリカ・ニューヨークのクラブで口論の末、複数の人物が銃を乱射して逃走し、店内にいた男性3人が死亡したほか、男女8人が負傷しました。ニューヨーク市ブルックリンで17日未明、多くの人でにぎわうクラブの店内で複数の人物が銃を乱射して逃走しました。11人が撃たれ、このうち27歳の男性など3人が死亡したほか、男女8人が負傷して病院に搬送されました。店内には薬きょうが36個が見つかったほか、店の近くで犯行に使われたと思