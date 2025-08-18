広島で被爆した体験を長年、英語で伝えてきた88歳の小倉桂子さんがオーストラリアで講演し、地元の高校生たちに核兵器の恐ろしさと平和の大切さを訴えました。記者「シドニー市内の会場です。こちらには地元の高校生らおよそ400人が集まりました」戦後80年に合わせて開かれたイベントに出席した小倉桂子さん（88）。「バトンを渡す」をテーマに、8歳の時に被爆した自らの体験を集まった人たちに語りました。8歳の時に広島で被爆