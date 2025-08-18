[8.17 ベルギー・リーグ第4節 シントトロイデン 2-1 ラ・ルビエール]シントトロイデンは17日、ベルギー・リーグ第4節で昇格組のラ・ルビエールに2-1で勝利した。日本人組はGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁が先発出場。髪を明るく染め上げたFW後藤啓介、DF谷口彰悟、MF松澤海斗は途中出場した。後藤は加入から2試合目で初ゴールを記録した。間もなくキックオフ⚽本日の選手たちのウォーミングアップの様子です