ドジャース・大谷が6月24日のロッキーズ戦で達成した日米通算300号の本塁打球がオークションサイトで3万6935ドル（約540万円）で落札された。昨季大リーグ初の「50本塁打、50盗塁」を達成した記念球は台湾の投資会社が439万2000ドル（約6億6732万円）で落札。日米通算の記録に対する価値が低く、他の記念球に比べて落札額が伸びなかった可能性がある。