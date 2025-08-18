◇プレミアリーグブライトン1ー1フラム（2025年8月16日）ブライトンMF三笘は消化不良の開幕戦となった。前半28分の右クロスに頭を合わせた場面は、シュートがわずかにクロスバーを越え、突破力を生かす場面も少なく苦戦。1―0の後半38分に退くと、終了間際の失点で引き分けに終わり「（チームとして）まだまだ。攻撃の時間が少ないし、ミスもある」と嘆いた。シーズン後にW杯を控える中で「結果を出さないと試合に出られな