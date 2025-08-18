プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「揚げ豆腐のそぼろあんかけ」 「鶏ささ身のゴマみそ和え」 「アサリのスープ」 の全3品。 ちょっぴり手間のかかるメインに電子レンジにお任せの副菜、簡単スープの和食の献立です。【主菜】揚げ豆腐のそぼろあんかけ 豆腐を水きりして油で揚げる。このひと手間で美味しさが格段にUPします。 ©Eレシピ 調理時間：25分 カロリー：441Kcal レシ