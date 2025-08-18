◆スペイン１部１節バレンシア１―１Ｒソシエダード（１６日・エスタディオ・デ・メスタージャ）【バレンシア（スペイン）１６日＝豊福晋】Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が、開幕節で今季初ゴールを決めた。バレンシア戦で先発し、０―１の後半１５分に同点ゴールを決めた。４季目のソシエダで３度目の開幕弾。来年６月開幕の北中米Ｗ杯を見据える「Ｗ杯シーズン」の初陣で結果を残した。現地取材を続ける豊