きのう（17日）午後、東京・中野区の青梅街道で自転車と乗用車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた53歳の男性が死亡しました。きのう午後4時10分ごろ、中野区の青梅街道で自転車に乗用車が後ろから衝突する事故がありました。この事故で、自転車に乗っていた中野区の自営業、松本拓也さん（53）が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。警視庁は、乗用車を運転していた東京・杉並区の会社役員で中国