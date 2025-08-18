北日本では低気圧や前線の影響で記録的な大雨となりました。18日明け方にかけても東北の日本海側で警報級の大雨となる恐れがあり、警戒が必要です。17日夕方から夜にかけて、発達した雨雲がかかった青森市内では1時間で31.5mmの激しい雨を観測しました。道路が冠水し、作業する人の膝まで水に漬かっています。北海道では北部を中心に大雨となり、天塩町では午前10時までの6時間降水量が144.5mmを記録し、観測史上1位の雨となりまし