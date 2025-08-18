和歌山・白浜町で、友人たちと川遊びしていた26歳のスポーツトレーナーの男性が流されて死亡しました。17日午後0時40分ごろ、白浜町矢田を流れる日置川で「男性が流された」と近くにいた人から消防に通報がありました。警察によると事故にあったのは大阪市東淀川区のスポーツトレーナー・幸野隼也さん（26）で、5時間後、流された橋から約300メートル下流の川底で見つかり死亡が確認されました。幸野さんは友人ら10数人とバーベキ