◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節岡山２―１柏（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）ホームの岡山が、柏から勝ち点３を奪った。５月の前半戦の雪辱に成功し、今季３度目の連勝。前半４分、１０日のＧ大阪戦（パナスタ、３〇０）でも２得点を挙げたＦＷ岩渕弘人が、２試合連続となる得点で流れを呼び込んだ。雷の影響で試合開始が１時間半遅れとなったが、先制点は電光石火だった。前半４分。岩渕とＭＦ藤田息吹が２人がかり