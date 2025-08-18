ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï17ÆüÌë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È±Ñ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬¶¦ºÅ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ­»ÖÏ¢¹ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼óÇ¾²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò´Þ¤á¤ë·Á¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥í¥·¥¢¤ËÁ°¸þ¤­¤ÊÂÐ±þ¤ò²þ¤á¤Æµá¤á¤¿¡£18Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬²ñÃÌ¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢²¤½£¼óÇ¾¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£²ñ¹ç¤Ç¼óÁê¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´¿·Þ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê´ØÍ¿¤Ï°ú