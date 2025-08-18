1998¡ÊÊ¿À®10¡ËÇ¯8·î18Æü¡¢Ë­¿Ã½¨µÈ¤Î400²ó´÷¤¬ÏÂ²Î»³¸©¹âÌîÄ®¤Î¹âÌî»³¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£¶â¹äÊ÷»ûÂç¹­´Ö¤ÇË¡Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÉ·Ð¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢Æ±»û¿¦°÷¤é¤¬¼¡¡¹¤È¾Æ¹á¡£Â³¤¤¤Æ±üÇ·±¡¤Î»²Æ»¤Ë¤¢¤ëË­¿Ã°ìÂ²¤ÎÊèÃÏ¤Ç¤âË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£½¨µÈ¤Ïµª½£¿Ê¹¶¤Ç¹âÌî»³¤Ë¹ßÉú¤òÇ÷¤Ã¤¿¤¬¤½¤Î¸åÃæ»ß¡¢Éü¶½¤ËÅØ¤á¤¿¡£