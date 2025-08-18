¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£10·î12Æü¤Ë¡ØPSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 ¡ÈEVOLVE¡É in TAIPEI¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡ª PSYCHIC FEVER¤¬¡¢6·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë3rd EP¡ØPSYCHIC FILE III¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¡ÖReflection¡×¤ÎMV¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢90Ç¯Âå～2000Ç¯Âå¤ÎR&B¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ë¡¢DrillnB¤Î¶õµ¤´¶¤ä¥·ー¥±¥ó¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ