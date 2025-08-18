【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「もどかしくもコミカルに描かれたこのMV、ぜひご堪能ください」（板垣李光人） BOYNEXTDOORの新曲であり、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」の配信がスタートし、あわせてMVも公開された。 「Count To Love」はユニークで力強いリズムを生み出すギターサウンドとエネルギッシュなドラムが調和したバンドサウンドで、一度聴いただけでも耳に残る中毒