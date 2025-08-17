ムゲンエステート（3299、東証スタンダード市場）。中古不動産の買取・再販を展開。居住用マンション、投資用不動産が主。【こちらも】エムティジェネックスは、親会社:森トラスト株を買うつもりで臨むのも一法か2022年12月期の「8.0％減収、27.1％営業増益、5円増配20円配」に続き、前12月期までの収益動向は「65.3％増収、99・4％増益、33円増配63円配」「20.4％増収、62.1％増益、41円増配104円配」。そして今12月期も「29.