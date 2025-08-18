漫画アプリ『少年ジャンプ＋』は、2024年9月に10周年を迎えたことを記念して、18日より12人の「少年ジャンプ＋」連載経験作家陣による夏の特別読切11連弾をスタートさせた。『タコピーの原罪』のタイザン5氏、『姫様“拷問”の時間です』の春原ロビンソン氏、『阿波連さんははかれない』の水あさと氏などの読切作品が掲載され、いずれも漫画家の情熱が込められた意欲作となっている。【画像】気になる！『ジャンプ＋』作家陣12人