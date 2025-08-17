◆第１０４回ジャックルマロワ賞、仏Ｇ１（８月１７日・ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル、稍重）＝ＪＲＡ海外馬券発売対象レース欧州のマイル路線の最高峰Ｇ１は１０頭立て（ロザリオンは出走取り消し）で行われ、国内外を通じてＧ１初挑戦のゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）は勝ち馬の後ろでレースを進め、じりじりと脚を伸ばして５着に健闘した。同馬は国内外を含め、今回がＧ