中山義隆氏不信任決議可決による失職に伴う沖縄県石垣市長選は17日投開票の結果、出直し選に臨んだ無所属前職中山義隆氏（58）＝自民、公明推薦＝が、無所属新人の元市議砥板芳行氏（55）との一騎打ちを制し、5選を果たした。市政継続の是非や、国が進める防衛力強化の対応を主な争点に論戦を繰り広げた。投票率は63.00％で過去最低。市が6月定例会に提出した専決処分の議案を巡り、執行部による決裁の日付の改ざんや虚偽答弁